"Барселона" не собирается увольнять Вальверде

Несмотря на неудачи в Лиге чемпионов руководство "Барселоны" продолжает доверять Эрнесто Вальверде

Наставник каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде не будет отправлен в отставку по окончании сезона.



По данным источника, 55-летний специалист переговорил с президентом "сине-гранатовых" Хосепом Марией Бартомеу, а также с другими руководителями клуба, и все выразили ему поддержку.



Изменить позицию руководства может только отрицательный результат финального матча Кубка Испании, в котором "Барселона" сыграет против "Валенсии".

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В этом сезоне "Барселона" досрочно стала чемпионом Испании, но в Лиге чемпионов в полуфинале проиграла "Ливерпулю" (3:0, 0:4).