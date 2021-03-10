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четверг, 11 марта 2021 00:41

"Барселона" не смогла взять реванш в ПСЖ. "Ливерпуль" снова обыграл "Лейпциг"

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&quot;Барселона&quot; не смогла взять реванш в ПСЖ. &quot;Ливерпуль&quot; снова обыграл &quot;Лейпциг&quot;
Лионель Месси записал на вой счет прекрасный мяч. Фото Reuters

"Барселона" вслед за "Ювентусом" прекратила борьбу в Лиге чемпионов. Каталонский суперклуб ожидаемо не сумевший отыграться после домашнего поражения от ПСЖ со счетом 1:4. Матч в Париже закончился вничью - 1:1. Мячи забили лидеры команд – Киллиан Мбаппе и Лионель Месси.

Команда Месси завладела инициативой с первых минут. Кто знает, как бы развивались события, если бы Усман Дембеле реализовал хотя бы одну из своих многочисленных возможностей. Форвард показал, что ему далеко до основного состава команды, которая носит название "Барселона".

Противоречивую игру продемонстрировал Лионель Месси. С одной стороны аргентинец забил красивый мяч, неожиданно поймав старого знакомого Кейлора Наваса, а с другой наплевательски выполнил пенальти при счете - 1:1 и упустил возможность закрутить интригу в этом противостоянии.

Однако, на протяжении всего матча складывалось впечатление, что никакой интриги в Париже не будет. Хозяева действовали, отталкиваясь от результата первого матча и, казалось, могли включить скорости в любой момент. "Барселоне" просто дали поиграть в свою игру, но парижане были готовы прекратить это в любой момент, когда угроза реванша могла стать реальной.

"Барселона" удивила короткой скамейкой запасных. Игроки, как выходили на замену, похоже, временные пассажиры в таком клубе. По крайней мере ни один из них даже не попытался усилить игру в самый ответственный момент. Рональду Куману надо дождаться возвращения травмированного Ансу Фати. Только тогда можно будет рассчитывать на усиление игры. Но делать это придется уже не в Лиге чемпионов.

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В параллельном матче "Ливерпуль" снова победил немецкий РБ "Лейпциг" - 2: 0 и тоже вышел в четвертьфинал. Похоже, команда Юргена Клоппа после домашних провалов будет делать ставку именно на выигрыш Лиги чемпионов

Автор: Юрий Стригун
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