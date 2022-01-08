"Барселона" не смогла обыграть "Гранаду"

"Барселона" не проигрывает 6 матчей. Фото: Reuters

Вчера, 8 января, на стадионе стадионе "Лос-Карменес" в Гранаде в рамках 20-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 "Гранада" принимала "Барселону". Команды сыграли вничью – 1:1.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 57-й минуте отличился нападающий каталонцев Люк де Йонг, ему ассистировал Дани Алвес.

С 79-й минуты гости играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал полузащитник Гави.

На 89-й минуте хавбек "Гранады" Антонио Пуэртас сравнял счёт встречи.

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"Барселона" набрала 32 очка в 20 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице испанской Примеры. "Гранада" (24) находится на 12-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский "Реал", в активе которого 46 очков после 20 туров.