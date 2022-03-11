"Барселона" не смогла обыграть "Галатасарай". Результаты 1/8 финала Лиг Европы и конференций

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9-10 марта состоялись первые матчи 1/8 финала футбольных Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2021/22.

"Барселона" дома не смогла забить "Галатасараю".

"Славия" Максима Таловерова и Тараса Качарабы дома разгромила ЛАСК и сделала уверенный шаг на пути к четвертьфиналу.

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Вашему вниманию результаты сегодняшних матчей.

1/8 финала Лиги Европы:

"Бетис" (Испания) - "Айнтрахт" Франкфурт (Германия) - 1:2 (1:2)

"Порту" (Португалия) - "Лион" (Франция) - 0:1 (0:0)

"Севилья" (Испания) - "Вест Хэм" (Англия) - 1:0 (0:0)

Андрей Ярмоленко в заявку "Вест Хэма" не попал.

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 3:0 (2:0)

"Брага" (Португалия) - "Монако" (Франция) - 2:0 (1:0)

"Барселона" (Испания) - "Галатасарай" (Турция) - 0:0

1/8 финала Лиги конференций:

"Витесс" (Нидерланды) - "Рома" (Италия) -– 0:1 (0:1)

ПАОК (Греция) - "Гент" (Бельгия) - 1:0 (0:0)

Роман Безус не попал в заявку "Гента" на матч.

"Партизан" (Сербия) - "Фейенорд" (Нидерланды) - 2:5 (1:1)

"Славия" Прага (Чехия) - ЛАСК (Австрия) - 4:1 (2:0)

Максим Таловеров отыграл за "Славию" все 90 минут, Тарас Качараба пропустил игру из-за перебора карт.

"Лестер" (Англия) - "Ренн" (Франция) - 2:0 (1:0)

"Олимпик" Марсель (Франция) - "Базель" (Швейцария) - 2:1 (1:0)

"Буде-Глимт" (Норвегия) - АЗ Алкмар (Нидерланды) - 2:1 (1:0)

ПСВ Эйндховен (Нидерланды) - "Копенгаген" (Дания) - 4:4 (1:3)

"РБ Лейпциг" была засчитана техническая победа, ведь московский "Спартак" исключен из еврокубков из-за войны РФ в Украине. Ответные матчи состоятся 17 марта.