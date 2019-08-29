"Барселона" не смогла договориться с ПСЖ о трансфере Неймара

Неймар никак не может определиться со своим будущим

ПСЖ отказался от предложения "Барселоны" по звездного форварда Неймара.

Парижане и каталонцы несколько дней вели активные переговоры по трансферу Неймара, но в итоге не смогли прийти к согласию, передает "RMC".

По информации издания, каталонцы предложили за звездного форварда 170 млн евро, однако ПСЖ отклонил это предложение.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хотел получить 100 млн евро, а также права на Усмана Дембеле и Нельсона Семеду.

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Неймар не выходил на поле в одном матче парижского клуба в сезоне 2019/20. Владельцы ПСЖ готовы расстаться со звездным бразильцем