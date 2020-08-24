"Барселона" назвала цену на Месси

Лионель Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. Фото: Reuters

Испанская "Барселона" готова отпустить своего лидера Лионеля Месси только за 700 млн евро.

Президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу считает, что продавать Месси нельзя. В случае, если аргентинец подаст запрос на трансфер, его будут готовы отпустить в клуб, который выплатит его отступные - 700 млн евро, сообщает Mundo Deportivo

В клубе считают, что Месси все еще является главным игроком атаки "Барсы". Кроме того, к нему привязано большое количество рекламных контрактов, которые каталонцы не хотят потерять.

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После неудачного прошлого сезона, где "Барселона" не выиграла ни одного трофея Лионель Месси серьезно задумался над сменой команды.