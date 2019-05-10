Іван Ракітич влітку має всі шанси покинути "Барселону". Фото:REUTERS

"Барселона" летом планирует расстаться с 10 футболистами, сообщает АС.

Среди футболистов основного состава в этом списке присутствуют Самуэль Умтити, Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо.

Кроме того, "Барселону" должны покинуть Кевин-Принс Боатенг и Джейсон Мурильо, играющие за каталонцев на правах аренды из "Сассуоло" и "Валенсии" соответственно. Яспер Силлессен, Томас Вермален, Рафинья Алькантара, Малком и Денис Суарес также будут выставлены на трансфер из-за отсутствия стабильной игровой практики.

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"Барселона" досрочно выиграла Ла Лигу, а в конце мая сыграет в финале Кубка Испании против "Валенсии". В полуфинале Лиги чемпионов каталонцы уступили "Ливерпулю" (3:0, 0:4). Следующий матч "блаугранас" проведут 12 мая против "Хетафе".