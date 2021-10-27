"Барселона" хочет забрать тренера "Ливерпуля"

Клопп выигрывал Лигу чемпионов из "Ливерпулем". Фото: Reuters

"Барселона" планирует сменить главного тренера к следующему сезону. Основной кандидат руководства сине-гранатовых - главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, сообщает Sport.es.

В "Барселоне" считают, что этот сезон переходный. Главный тренер команды Рональд Куман сохраняет доверие руководства, но его контракт с клубом заканчивается в 2022 году.

Каталонцы планируют усилить две позиции к следующему сезону: центральный нападающий и главный тренер. Для команды всегда будет значимой фигура Хави, но основным вариантом является Юрген Клопп.

"Барса" ждёт окончания сезона, чтобы понять, что она может предложить Клоппу, чтобы соблазнить его перейти в клуб из Испании.

Также альтернативой Клоппу является другой немецкий специалист - главный тренер "Челси" Томас Тухель. Но у него кредит доверия в своём клубе и долгосрочный контракт. А это делает его прибытие маловероятным.

Новый главный тренер - основная задача "Барселоны". Над этим тщательно работают, что непосредственно повлияет на будущее команды.

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На данный момент "Барселона" занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 15 очков после девяти туров. В последнем туре она уступила дома "Реалу" - 1:2.