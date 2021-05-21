"Барселона" хочет вернуть экс-тренера

Франк Райкаард уже 8 лет без работы. Фото: Reuters

Нидерландский наставник 58-летний Франк Райкард может стать тренером "Барселоны" в следующем сезоне.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта рассматривает возможность возвращения нидерландского специалиста в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

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Нынешний наставник команды Рональд Куман покинет клуб летом. Под его руководством каталонцев не смогли бороться за чемпионство в текущем сезоне и легко вылетели от ПСЖ в 1/8 Лиги чемпионов.

Райкард уже возглавлял "Барселону" с 2003 по 2008 годы, и в 2006-м выиграл с клубом Лигу чемпионов. В 2003 году его на пост наставника каталонцев пригласил все тот же Лапорта, который тогда также руководил клубом.

Франк Райкард в качестве игрока выступал за "Аякс", "Спортинг","Сарагосу","Милан". Кроме "Барселоны" тренировал "Галатасарай" и сборную Саудовской Аравии. С 2013-го находится без работы.