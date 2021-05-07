Преемник Месси рискует завершить карьеру в 18 лет

Ансу Фати дебютировал за первую команду "Барселоны" в 16 лет. Фото: REUTERS

Форвард "Барселоны" и сборной Испании 18-летний Ансу Фати рискует завершить профессиональную карьеру из-за травмы колена.

Звезда каталонцев уже несколько месяцев находится вне игры из-за травмы колена, которую получил в конце ноября 2020 года. Футболист должен был пропустить четыре - шесть месяцев, однако ситуация оказалась значительно хуже, пишет AS.

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Фати сделали уже четыре операции, некоторые из них - тайно. Последнюю и самую доверили Хосе Карлосу Норонья, врачу сборной Португалии, который занимался травмами Криштиану Роналду.

Ансу удалили часть мениска. Это должно сократить срок реабилитации, однако существует риск досрочного завершения карьеры.

Фати считают главным талантом "Барселоны" Он сыграл за первую команду в 16 лет. Его сравнивают с капитаном каталонцев Лионелем Месси.

Текущий сезон для Ансу Фати является уже вторым в первой команде "Барселоны". Вингер успел сыграть 10 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста. Также футболист дебютировал за национальную сборную Испании, во втором матче за которую забил гол и отдал ассист. От таланта "Барселоны" досталось сборной Украины. В текущем сезоне "Барселона" идет на третьем месте в чемпионате Испании, отставая от "Атлетико" на два очка. Команды между собой сыграют в рамках следующего тура Ла Лиги.