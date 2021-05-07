Преемник Месси рискует завершить карьеру в 18 лет

 
Ексклюзивы
1/5
Грозы и дожди: синоптики детально описали погоду до средины мая
Грозы и дожди: синоптики детально описали погоду до средины мая
Просмотров: 261
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 576
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 1413
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 648
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 1143
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Просмотров: 7992
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 1125
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Просмотров: 144
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 765
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 774
Фото
Все фото
3
5
4
6
6
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Видео
Все видео
Определились финалисты Лиги Европы
Определились финалисты Лиги Европы
Скандальный украинский футболист забил красивый гол во второй лиге
Скандальный украинский футболист забил красивый гол во второй лиге
"Вильярреал" вышел в финал Лии Европы
"Вильярреал" вышел в финал Лии Европы
"Шахтёр" добыл "серебро" в скандальном матче
"Шахтёр" добыл "серебро" в скандальном матче
Луческу хочет подписать бразильского форварда
Луческу хочет подписать бразильского форварда
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 531
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1269
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 819
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 477
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2331
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 387
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
пятница, 07 мая 2021 12:00

Преемник Месси рискует завершить карьеру в 18 лет

  Комментировать
Преемник Месси рискует завершить карьеру в 18 лет
Ансу Фати дебютировал за первую команду "Барселоны" в 16 лет. Фото: REUTERS

Форвард "Барселоны" и сборной Испании 18-летний Ансу Фати рискует завершить профессиональную карьеру из-за травмы колена.

Звезда каталонцев уже несколько месяцев находится вне игры из-за травмы колена, которую получил в конце ноября 2020 года. Футболист должен был пропустить четыре - шесть месяцев, однако ситуация оказалась значительно хуже, пишет AS.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПСЖ не сомневается в трансфере Месси

Фати сделали уже четыре операции, некоторые из них - тайно. Последнюю и самую доверили Хосе Карлосу Норонья, врачу сборной Португалии, который занимался травмами Криштиану Роналду.

Ансу удалили часть мениска. Это должно сократить срок реабилитации, однако существует риск досрочного завершения карьеры.

Фати считают главным талантом "Барселоны" Он сыграл за первую команду в 16 лет. Его сравнивают с капитаном каталонцев Лионелем Месси.

Текущий сезон для Ансу Фати является уже вторым в первой команде "Барселоны". Вингер успел сыграть 10 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста. Также футболист дебютировал за национальную сборную Испании, во втором матче за которую забил гол и отдал ассист. От таланта "Барселоны" досталось сборной Украины.

В текущем сезоне "Барселона" идет на третьем месте в чемпионате Испании, отставая от "Атлетико" на два очка. Команды между собой сыграют в рамках следующего тура Ла Лиги.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Преемник Месси рискует завершить карьеру в 18 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

В СССР замалчивали капитуляции Германии

Бизнесмены основали Sony Corporation

Торпедировали пассажирский лайнер

Американец проехал 21,6 тыс. км на велосипеде

Часть Турции получила независимось

Путин впервые дорвался до президентства

Самое читаемое
Российскую блогера нашли мертвой в лесу
Российскую блогера нашли мертвой в лесу Просмотров: 10233
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 9954
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 9531
Шампиньоны на костре: назвали три рецепта вкусного маринада
Шампиньоны на костре: назвали три рецепта вкусного маринада Просмотров: 8352
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
 Просмотров: 7992
Спорт
Олимпийские игры в Токио требуют отменить
Олимпийские игры в Токио требуют отменить Просмотров: 45
"Реал" нашел трех кандидатов на замену Зидану
"Реал" нашел трех кандидатов на замену Зидану Просмотров: 126
Сборная Украины узнала соперников на Евро-2022
Сборная Украины узнала соперников на Евро-2022 Просмотров: 207
Клуб Милевского прекратит свое существование
Клуб Милевского прекратит свое существование Просмотров: 378
"Динамо" продлило контракт с "новым Шевченко"
"Динамо" продлило контракт с "новым Шевченко" Просмотров: 306
Больше всего комментируют
33
Ахметов за год разбогател почти втрое
10
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
6
"Квартал 95" назвали украинофобами
4
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
Голосов: 797
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть