"Барселона" хочет купить игрока "Динамо" за 40 млн евро

Данные Ольмо смог раскрыть свои таланты в Хорватии. Фото: из открытых источников

Испанская "Барселона" хочет подписать полузащитника "Динамо" Загреб Данные Ольмо.

В этом сезоне Данные Ольмо довольно удачно сыграл в составе "Динамо". Полузащитник на групповом этапе Лиги чемпионов забил в ворота донецкого "Шахтера" в Харькове и "Манчестер Сити" в домашнем матче.

Сам игрок является воспитанником академии "Барселоны". И "сине-гранатовые" стремятся вернуть его. По данным Goal.com, за 21-летнего игрока клуб готов заплатить 30 миллионов евро. Однако такая сумма не устраивает "Динамо". Хорваты хотят за своего игрока не менее 40 миллинов евро, сообщает "24 канал"

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В текущем сезоне Данные Ольмо сыграл 9 матчей в чемпионате Хорватии, в которых забил 3 мяча. Его команда уверенно лидирует в турнирной таблице опережая "Гайдук" на 7 очков.