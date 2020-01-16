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четверг, 16 января 2020 12:34

"Барселона" договорилась о первом зимнем трансфере

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&quot;Барселона&quot; договорилась о первом зимнем трансфере
Матеус Фернандес должно усилить полузащиту "Барселоны". Фото: из открытых источников

"Барселона" договорилась о трансфере бразильского полузащитника Матеуса Фернандеса.

Каталонцы согласилась выплатить за 21-летнего игрока 11 млн евро, которые требовал "Палмейрас". Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время, информирует Globo Esporte.

Скауты "Барселоны" следили за Матеусом Фернандесом в течение двух лет. В прошлом чемпионате Бразилии хавбек сыграл 11 матчей, в которых забил 1 гол.

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В текущем сезоне "Барселона" делит первое-второе место в чемпионате Испании с "Реалом". В Лиге чемпионов каталонцы сыграют в 1/8 против "Наполи"

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