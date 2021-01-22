"Барселона" чуть не опозорилась в Кубке Испании

Каталонская "Барселона" с трудом прошла в 1/8 Кубка Испании.
Подопечные Рональда Кумана чуть победили представителя третьего по силе дивизиона Испании "Корнелья" - 2: 0.
Основное время матча завершилось без забитых голов. Каталонцы дважды не реализовали пенальти. Усман Дембеле и Миролем Пьянич не смогли переиграть вратаря хозяев поля.
Только в овертайме "Барселона" смогла дожать соперника. Первый мяч забил Дембеле, второй гол - на счету Мартина Брейтвейта.
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24-го января "Барселона" сыграет в Ла Лиге против "Эльче". Начало игры - в 17. 15.
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