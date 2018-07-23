"Бам! Батя в здании": Усик скопировал российского блогера

Усик сделал неоднозначное заявление после боя с Гассиев. Фото: Twitter

Украинский боксер Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Сразу после боя Усик дал интервью на ринге, во время которого поблагодарил публику.

"Спасибо землякам и всем, кто поддерживал. Москва, 2018. Бам! Батя в здании!" - сказал Усик.

Фраза "Батя в здании" - из одноименной песни российского видеоблогера Юрия Хованского. Трек был выпущен после победы Хованского в рэп-баттле "Версус" над другим видеоблоггером - Дмитрием Лариным. Сама фраза быстро стала интернет-мемом.

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В поединке с Гассиевым Усик провел 12 раундов и победил по оценкам судей.