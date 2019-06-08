Азар перешел в "Реал"

"Реал" заплатил за Азара 130 миллионов фунтов

Полузащитник Эден Азар перешел из "Челси" в "Реал".

Трансфер 28-летнего бельгийца оценивается в 130 миллионов фунтов, включая бонусы. Базовая сумма сделки составляет 88,5 миллиона. Об этом пишет "Трибуна"

Бонусы легко достижимы, "Челси" уверен, что получит всю сумму за хавбека.

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Трансфер Азара, таким образом, стал рекордным для "Реала". Трансферный рекорд мадридского клуба до этого момента удерживал Гарет Бэйл, который в 2013 году перешел из "Тоттенхэма" за 85,3 млн фунтов.