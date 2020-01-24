"Аякс" близок к подписанию бывшего лидера "Карпат"

Хорхе Карраскаль выступал за "Карпаты" в течение полутора сезона. Фото: из открытых источников

Бывший лидер "Карпат" Хорхе Карраскаль близок к переходу в "Аякс".

Руководство амстердамского клуба изучает возможность подписания Карраскаля в январское трансферное окно. Отмечается, что клаусула футболиста, обусловленная ​​в контракте с "Ривер Плейт", составляет 20 млн евро.

Контракт игрока принадлежал "Карпатам", но последний сезон Карраскаль провел в Аргентине, защищая цвета "Ривер Плейт", который воспользовался опцией и выкупил игрока за 3,5 млн евро.

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Хорхе Карраскаль присоединился к "Карпатам" летом 2017 году, перейдя в команду из "Севильи". Колумбиец провел 22 матча в УПЛ, в которых отличился 6 мячами.