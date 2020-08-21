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Автогол Лукаку помог "Севилье" перестрелять "Интер" в финале Лиги Европы

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Автогол Лукаку помог &quot;Севилье&quot; перестрелять &quot;Интер&quot; в финале Лиги Европы
Люк Де Йонг стал одним из героев встречи. Фото Рейтер

Испанская "Севилья" в шестой раз выиграла Лигу Европы, одолев в финале в немецком Кельне миланский "Интер" - 3:2. Решающий гол в собственные ворота на 74-й минуте забил Лукаку.

Собственно, бельгиец и открыл счет голам в этой встрече. Защитник севильцев Диего Карлос сбил Ромело в штрафной и сам пострадавший уверенно реализовал пенальти - 0:1.

Прошло всего несколько минут и Люк де Йонг после блестящей комбинации испанцев сравнивает счет великолепным ударом головой в падении. Голкипер Ханданович только подправил мяч в сетку собственных ворот - 1:1.

Мало кто себе мог представить, что именно Диего Карлосу суждено стать главным героем встречи

В середине первого тайма де Йонг великолепным ударом головой за невероятной траекторией отправляет второй мяч в сетку ворот "Интера" - 2:1.

Не успели андалузцы порадоваться, как Годин так же головой сравнивает счет - 2:2. В первом тайме был момент, когда мяч попал в руку злополучном Диего Карлосу, но арбитр не стал слушать советов видеоассистентов.

Мало кто себе мог представить, что именно Карлосу суждено стать главным героем встречи. После подачи с правого фланга атаки "Севильи" он бил в падении через себя. Мяч летел мимо ворот, но Лукаку подправил его в сетку, мгновенно превратившись из героя в антигероя. Потому что кому нужны твои 34 гола за сезон, если в решающем матче ты "хоронишь" собственную команду?

"Интер" еще попытался отыграться, но его атаки носили характер обреченных - 3:2, шестая победа "Севильи" в ее шестом финале Лиги Европы.

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Финал Лиги чемпионов будет сыгран в воскресенье, 23 августа, в Лиссабоне. В решающем матче сойдутся французский ПСЖ и немецкая "Бавария".

Автор: Юрий Стригун
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