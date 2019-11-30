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суббота, 30 ноября 2019 13:05

Автобус с нигерийской командой обстреляли

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Футболисты нигерийского футбольного клуба "Ифеани Убахи" были атакованы грабителями во время поездки на матч 6-го тура чемпионата Нигере против команды "Джигава Голден Старс"

Неподалеку от города Локоджи автобус команды обстреляли вооруженные люди в масках. В результате атаки огнестрельного ранения были нанесены водителю, нескольким футболистам и членам тренерского штаба. Пострадавших доставили в медицинские учреждения, а руководство клуба призвало руководство Федерации футбола Нигерии и власти страны обеспечить надлежащую безопасность на дорогах, поскольку большинство команд отправляются на матчи автобусами, сообщает "24 канал"

Автор: Соцсети
 

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Матч завершился нулевой ничьей. "Ифеани убахи" 8 очков после 5 матчей и занимает 10 место в чемпионате Нигерии.

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Дата
30
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