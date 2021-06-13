Австрия дожала Северную Македонию – 3:1

 
Ексклюзивы
1/5
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 207
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 288
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 540
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6 Просмотров: 1098
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1305
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 675
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1503
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1089
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1917
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 567
Фото
Все фото
7
8
4
12
3
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Видео
Все видео
Каким был путь сборной Украины на Евро-2020: видео
Каким был путь сборной Украины на Евро-2020: видео
Сборная Украины показала зажигательный ролик
Сборная Украины показала зажигательный ролик
Бельгия растоптала Россию
Бельгия растоптала Россию
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
Как сборная Украины готовились к матчу против Нидерландов
Как сборная Украины готовились к матчу против Нидерландов
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 648
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 468
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 387
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2691
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 630
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
1 Просмотров: 882
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
воскресенье, 13 июня 2021 21:17

Австрия дожала Северную Македонию – 3:1

  Комментировать
Австрия дожала Северную Македонию – 3:1
Австрия переломила ход матча в последние 15 минут. Фото: twitter.com/oefb1904

Сборная Австрии возглавила группу С чемпионата Европы после победы над сборной Северной Македонии 3:1. У австрийцев отличились Лайнер, Грегорич и Арнаутович. Единственный гол македонцев забил Пандев.

Команды неспешно начали матч и балканцы мало в чем уступали своим соперникам. Однако на 18-ой минуте пропустили рывок Лайнера, который с 3 метров отправил мяч в сетку. Австрийцы усилили давление, но моментов не создали. Зато сами пропустили после серии рикошетов и ошибки голкипера, который не удержал мяч в руках - 1:1.

Второй тайм команды обменивались атаками, которые ни к чему не приводили. Решающими стала замены австрийцев. Грегорич забил победный гол на 78-ой минуте, а Арнаутович добил соперника на 89-ой.

Откровенно говоря, обе сборные не впечатлили. Австрийцы испытывали недостаток идей в атаке. Если бы не рывок Алабы, который играл центрального защитника и роскошной передачи на Грегорича, кто знает, праздновали бы сегодня они победу. Соперник бросился отыгрываться и подвергся контратаку.

Македонцы часто ошибались при выходе из обороны в атаку. Ненадежно сыграл в ситуации со вторым пропущенным голом вратарь Димитриевски. Хотя на нескольких исполнителей нашим стоит обратить внимание. Это левый полузащитник Алиоски и технический Адеми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Англия минимально победила Хорватию

Сборная Австрии после этой победы возглавила группу С, где выступает сборная Украины. В австрийцев 3 зачетных балла. Следующую игру они проведут со сборной Нидерландов. Тренер голландцев Франк Де Бур уже назвал счет и этой встречи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Австрия дожала Северную Македонию – 3:1». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июня

Показали фото и видео освобождения Мариуполя

От боевиков освободили украинский город

Женщина родила сразу девять детей

Папа помиловал убийцу

11-летняя девочка исчезла по дороге в школу. К поискам привлекли полтысячи людей

Убийцу журналиста отправили за решетку

Самое читаемое
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ Просмотров: 8109
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича Просмотров: 6453
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26
 Просмотров: 3942
Гороскоп на вторую половину июня: астролог шокировала прогнозом
Гороскоп на вторую половину июня: астролог шокировала прогнозом
 Просмотров: 3609
В голове не укладывается: кит выплюнул живого человека
В голове не укладывается: кит выплюнул живого человека Просмотров: 3303
Спорт
Нидерланды – Украина – 0:0 (Первый тайм)
Нидерланды – Украина – 0:0 (Первый тайм)
 Просмотров: 333
Джокович выиграл "Ролан Гаррос"
Джокович выиграл "Ролан Гаррос" Просмотров: 72
"Шахтер" объявил о подписании Педриньо
"Шахтер" объявил о подписании Педриньо Просмотров: 144
Англия минимально победила Хорватию
Англия минимально победила Хорватию Просмотров: 243
Сердце остановилось: подробности инцидента с датским футболистом
Сердце остановилось: подробности инцидента с датским футболистом Просмотров: 1350
Больше всего комментируют
6
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
5
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
4
В Черновцах коммунальщики устроили кота на работу
2
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
Голосов: 165
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть