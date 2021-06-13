Австрия дожала Северную Македонию – 3:1

Австрия переломила ход матча в последние 15 минут. Фото: twitter.com/oefb1904

Сборная Австрии возглавила группу С чемпионата Европы после победы над сборной Северной Македонии 3:1. У австрийцев отличились Лайнер, Грегорич и Арнаутович. Единственный гол македонцев забил Пандев.

Команды неспешно начали матч и балканцы мало в чем уступали своим соперникам. Однако на 18-ой минуте пропустили рывок Лайнера, который с 3 метров отправил мяч в сетку. Австрийцы усилили давление, но моментов не создали. Зато сами пропустили после серии рикошетов и ошибки голкипера, который не удержал мяч в руках - 1:1.

Второй тайм команды обменивались атаками, которые ни к чему не приводили. Решающими стала замены австрийцев. Грегорич забил победный гол на 78-ой минуте, а Арнаутович добил соперника на 89-ой.

Откровенно говоря, обе сборные не впечатлили. Австрийцы испытывали недостаток идей в атаке. Если бы не рывок Алабы, который играл центрального защитника и роскошной передачи на Грегорича, кто знает, праздновали бы сегодня они победу. Соперник бросился отыгрываться и подвергся контратаку.

Македонцы часто ошибались при выходе из обороны в атаку. Ненадежно сыграл в ситуации со вторым пропущенным голом вратарь Димитриевски. Хотя на нескольких исполнителей нашим стоит обратить внимание. Это левый полузащитник Алиоски и технический Адеми.

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Сборная Австрии после этой победы возглавила группу С, где выступает сборная Украины. В австрийцев 3 зачетных балла. Следующую игру они проведут со сборной Нидерландов. Тренер голландцев Франк Де Бур уже назвал счет и этой встречи.