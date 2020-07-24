Австрийский клуб объявил о трансфере капитана сборной Украины

Евгений Чеберко в следующем сезоне будет играть в чемпионате Австрии. Фото: ФК ЛАСК

Австрийский ЛАСК объявил о трансфере капитана молодежной сборной Украины и игрока "Зари" 22-летнего Евгения Чеберко.

Украинский футболист подписал контракт с новым клубом на 4 года, сообщает официальный сайт австрийского клуба.

Сумма трансфера остается неизвестной. По сообщению СМИ ЛАСК заплатил "Зари" всего лишь 300 тысяч евро. Такая маленькая сумма трансфера связана с тем, что контракт игрока завершился зимой.

В прошлом чемпионате Австрии ЛАСК занял только 4 место в турнирной таблице и будет играть в квалификации Лиги Европы.

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Евгений Чеберко является воспитанником "Днепра". Зари "выступал с лета 2017 года.