Австралийская каноистка нашла новое применение презервативу

Фокс оригинально отремонтирвала каноэ. Фото: Reuters

На Олимпиаде в Токио 27-летняя спортсменка Джессика Фокс из Австралии завоевала золотую медаль в соревнованиях каноэ-одиночке в гребном слаломе.

Из-за сломанного лодка девушка могла и вовсе на них не попасть, однако, проявив смекалку, она же победила благодаря презерватива.

Накануне старта соревнований каноэ-одиночек Фокс заметила, что нос ее лодки сломан. Однако девушка не растерялась, взяла презерватив и попросила одного из ремонтников команды крепче натянуть его на плавсредство.

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В итоге Фокс победила с результатом 105,04 секунды, обойдя британку Мэллори Франклин (серебро) и немку Андреи Херцог (бронза). Презервативы - атрибут, который в обязательном порядке раздают спортсменам в Олимпийских деревнях. Олимпиада проходит без зрителей.