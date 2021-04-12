"Атлетико" вернул первое место в чемпионате Испании

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Атлетико" в гостях сыграл вничью с "Бетис" - 1:1.
Главные события не поле состоялись в 1-м тайме. "Матрасники" быстро вышли вперед, но не смогли удержать преимущество.
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После перерыва преимущество было на стороне "Атлетико". Но забить победный гол гости так и не смогли.
Ничья в Севилье позволила "матрасникам" вернуть 1-е место в турнирной таблице. Команда Диего Симеоне на 1 очко опережает "Реал", и на 2 "Барселону".
В центральном матче 30-го тура "Реал" победил "Барселону" и обошел каталонцев в турнирной таблице.
В 31-м туре "Атлетико" сыграет дома против "Уэска". "Барселона" будет принимать "Хетафе", а "Реал" выступит против "Кадиса".
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