"Атлетико" увеличил отрыв от преследователей в чемпионате Испании

Луис Суарес записал на свой счет дубль. Фото: REUTERS

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Атлетико" обыграл в гостях "Эйбар" - 2:1.

Мадридская команда пропустила на старте поединка. Пенальти реализовал вратарь "Эйбар Марко Дмитриевич. Еще до перерыва Луис Суарес сравнял счет.

Во 2-й половине игры "Атлетико" владел преимуществом, но смог забить только 89-й мин. Тот же Суарес принес победу "матрасников" реализовав пенальти.

Победа над "Эйбар" стала 6-й подряд для "матрасников" в чемпионате Испании.

Команда Диего Симеоне укрепила лидерство в турнирной таблице. Отрыв от ближайшего преследователя "Реала" уже составляет 7 очков. Подопечные Симеоне имеют еще 1 игру в запасе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Барселона" чуть не опозорилась в Кубке Испании

24 января "Атлетико" в рамах Ла Лиги сыграет против "Валенсии". Начало игры в 22:00.