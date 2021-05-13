"Атлетико" почти чемпион Испании. Обзор матча с "Реал Сосьедадом"

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Атлетико" дома победил "Реал" Сосьедад - 2:1.

Хозяева обеспечили себе комфортное перевгу в первом тайме, когда забили Янник Карраско и Анхель Корреа.

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После перерыва "матрасники" сыграли уже рационально, не давая возможности сопернику создавать моменты. Но под конец матча Сосьедад удалось открывать один гол.

"Атлетико" одержал важную победу в борьбе за чемпионство.

Благодаря победе команда Диего Симеоне увеличила преимущество над "Барселоной" и "Реалом". Теперь "Атлетико" опережает каталонцев на четыре очка, а "сливочных" на пять. Команда Зинедина Зидана имеет одну игру в запасе. До завершения чемпионата осталось провести два тура.

16 мая "Атлетико" будет принимать "Осасуна", а через неделю сыграет против "Вальядолида".