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пятница, 07 мая 2021 11:35

"Реал" нашел трех кандидатов на замену Зидану

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&quot;Реал&quot; нашел трех кандидатов на замену Зидану
Массимилиано Аллегри уже второй сезон без работы. Фото: REUTERS

Руководство "Реала" определило круг возможных кандидатов, которые смогут заменить наставника команды Зинедина Зидана.

Президент клуба Флорентино Перес доволен работой действующего тренера команды и не планирует увольнять его. Однако все будет зависеть от самого Зидана, у которого есть сомнения в уместности продолжения сотрудничества, сообщает Marca.

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Боссы мадридцев решили перестраховаться и уже начали изучать варианты потенциальной замены французу. Поскольку Юлиан Нагельсманн уже договорился с "Баварией", а Маурисио Почеттино еще раньше возглавил ПСЖ, то у "Реала" осталось только три кандидата.

Прежде всего Мадрид думает о Рауле Бланко, который успешно работает с молодежной командой. Также "Реал" смотрит в сторону свободных специалистов. В частности речь идет о Максимилиане Аллегри и Йоахиме Лёве.

В текущем сезоне "Реал" вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала. "Сливочные" уступили" "Челси" по сумме двух матчей.

В чемпионате Испании "сливочные" находятся на второй позиции. "Реал" уступает "Атлетико" только два очка за четыре тура до окончания чемпионата.

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