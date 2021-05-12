"Барселона" не смогла переиграть "Леванте"

Лионель Месси почти потерял шансы на чемпионство. Фото: Reuters

В матче 36-го тура испанской Примеры "Леванте" принимал на своём поле "Барселону". Встреча проходила на стадионе "Сьюдад де Валенсия" в Валенсии и завершилась со счётом 3:3.

В первом тайме "Барселона" обеспечила себе комфортное преимущество. На 25-й мин. счёт в матче открыл Лионель Месси, а на 34-й мин. преимущество сине-гранатовых удвоил Педри. Однако уже в начале второй половины встречи "Леванте" восстановил статус-кво. На 57-й мин. гол забил Гонсало Мелеро, а спустя две минуты забитым мячом отметился Хосе Луис Моралес.

На 64-й мин. "Барселона" вновь вышла вперёд усилиями Усмана Дембеле, но и на этот гол гостей "Леванте" сумел ответить. На 83-й мин. Серхио Лион сравнял счёт. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.

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"Барселона" в 36 матчах набрала 76 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. Лидером соревнований является мадридский "Атлетико" (77). В тройку также входит мадридский "Реал" (75).