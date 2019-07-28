"Аталанта" с Малиновским проиграла "Суонси"

Малиновский был незаметным в игре с "Суонси"

"Аталанта" начала свое предсезонное турне по Великобритании с поражения от "Суонси".

Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных, и в его отсутствие "Аталанта" открыла счет уже на пятой минуте благодаря голу Йосипа Иличича – пишет football.ua

А вот после выхода на поле украинского полузащитника на 60-й минуте, мячи влетали только в ворота его команды. Сначала автоголом "отличился" Хатебур, а победную точку в матче поставил Робертс.



После матча Джан Пьеро Гасперини в целом положительно оценил действия своих подопечных, отметив, что в первый час игрового времени команда выглядела почти идеально.

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После поражения в Уэльсе "Аталанта" проведет спарринги в Англии с "Норвичем" (30 июля) и "Лестером" (2 августа), а 10 августа сыграет с "Хетафе".