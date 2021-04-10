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суббота, 10 апреля 2021 13:44

"Аталанта" продаст ненужного россиянина

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&quot;Аталанта&quot; продаст ненужного россиянина
Алексей Миранчук пришел в "Аталанту" летом. Фото: Reuters

Израильский футбольный агент Деннис Лахтер высказался о ситуации, сложившейся вокруг полузащитника "Аталанты" россиянина Алексея Миранчука. Он мало играет в новом клубе.

"Общаюсь с руководством "Аталанты". Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. В это лето? Можно продавать сегодня, а продать через год – был бы спрос, что называется.

Знаком с историей Миранчуков с их первых шагов в футболе, знаю их первого тренера – Александра Воронкова. Он всегда говорил, что брат Антон сильнее по характеру и талантливее. Но сегодня получилось так, как получилось. Эти ребята всегда играли в тепличных условиях, потому что во всех семинских командах одна концепция: есть те, кто таскает рояль, и есть креативщики, фантазеры, которых освобождали от тяжелой работы. После попадания в другую реальность им становится очень тяжело.

"Аталанта" далеко не гранд в Италии, хоть и пытается быть условно пятой серьезной командой в лиге. И если полумертвый Иличич, который весь резанный-перерезанный, который старше на 8 лет, вызывает у тренерского штаба большее доверие, то о чем мы вообще говорим?" – сказал Лахтер.

Миранчук присоединился к "Аталанте" в октябре прошлого года. В этом сезоне он провел 19 матчей в Серии А, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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Основная позиция Миранчука – атакующий полузащитник, на которой в клубе из Бергамо выступает украинец Руслан Малиновский. Также Миранчук способен сыграть правого и левого вингера. До переезда в Италию он играл за "Локомотив".

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