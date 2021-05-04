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вторник, 04 мая 2021 15:12

"Аталанта" поздравила Малиновского на украинском языке

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Футбольная команда "Аталанта" на украинском языке поздравила полузащитника Руслана Малиновского с днем ​​рождения

4 мая ему исполняется 28 лет. Пресс-служба итальянского клуба поздравила хавбека команды на итальянском, украинском и английском языках, сообщает Depo.Сектор.

"С днем ​​рождения, Руслан", - подписано фото Малиновского.

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В этом сезоне футболист принял участие в 32 матчах Серии А. Забил 6 голов и сделав 10 результативных передач. "Аталанта" набрала 69 очков в 34 турах и занимает второе место в турнирной таблице.

Автор: "Атланта"
  Малиновскому сегодня исполнилось 28
Малиновскому сегодня исполнилось 28

Жена игрока сборной Украины и "Аталанты" 27-летнего Руслана Малиновского Роксана объясняет успешность своего мужа любовью к сладкому. В семье есть договоренность, что торт появятся только после результативных действий Руслана на поле.

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Дата
04
мая

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