"Аталанта" Малиновского сенсационно проиграла аутсайдеру Серии А

 
Ексклюзивы
1/5
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 855
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 792
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 585
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3474
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 909
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1521
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 855
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 657
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 8973
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 414
Фото
Все фото
9
11
11
6
12
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Видео
Все видео
"Аталанта" Малиновского сенсационно проиграла аутсайдеру Серии А
"Аталанта" Малиновского сенсационно проиграла аутсайдеру Серии А
Игрок "Милана" забил красивый мяч на глазах у Шевченко
Игрок "Милана" забил красивый мяч на глазах у Шевченко
В Турции голкипера удалили за два отбитых пенальти
В Турции голкипера удалили за два отбитых пенальти
Скандальный форвард получил красную карточку за прием каратэ через 8 минут после выхода на замену
Скандальный форвард получил красную карточку за прием каратэ через 8 минут после выхода на замену
Дубль Роналду помог "Ювентусу" одержать очередную победу в Серии А
Дубль Роналду помог "Ювентусу" одержать очередную победу в Серии А
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1044
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1503
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2943
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2097
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 января 2020
Просмотров: 378
Тато знав
"Ось прийдуть молоді! – іноді згадую слова одного літератора-депутата. – Вони будуть інші!" Пам'ятається, йшлося щось за мову, якою той, ...
вторник, 21 января 2020 09:32

"Аталанта" Малиновского сенсационно проиграла аутсайдеру Серии А

  Комментировать
&quot;Аталанта&quot; Малиновского сенсационно проиграла аутсайдеру Серии А
Руслан Малиновский не смог помочь "Аталанте" избежать поражения. Фото: из открытых источников

В заключительном матче 20-го тура "Аталанта" украинца Руслана Малиновского дома неожиданно уступила СПАЛу - 1:2.

"Аталанта" вышла вперед на 16-й минуте встречи усилиями Йосипа Иличича.

Гости отыгрались после перерыва - гол на счету Андреа Петаньи. Однако СПАЛ не остановился на достигнутом и вырвал три очка. Решающим стал удар Маттео Валоти на 60-й минуте.

Украинский полузащитник Малиновский вышел на поле во втором тайме, сменив на 59-й минуте Алехандро Гомеса, однако ничем примечательным хавбек сборной Украины не отличился, пишет "Спортарена"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игрок "Милана" забил красивый мяч на глазах у Шевченко

"Аталанта" остается на пятой позиции в Серии А с 35 очками в активе. Следующий матч команда Малиновского проведет против "Торино".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Аталанта" Малиновского сенсационно проиграла аутсайдеру Серии А». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Швейцарцам начали давать гражданство Ватикана

Олекса Гирнык сжег себя в знак протеста против русификации Украины

Луценко пил с Януковичем

Самое читаемое
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
10
 Просмотров: 50860
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в &quot;Борисполе&quot;
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в "Борисполе"
16
 Просмотров: 20614
В Украине станет сложнее продать автомобиль
В Украине станет сложнее продать автомобиль Просмотров: 20592
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в &quot;Борисполе&quot; прощаются с жертвами катастрофы
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в "Борисполе" прощаются с жертвами катастрофы
9
 Просмотров: 18261
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
3
 1 Просмотров: 17964
Спорт
Свитолина начала Australian Open с уверенной победы
Свитолина начала Australian Open с уверенной победы Просмотров: 36
Португальский гранд досрочно вернул "Шахтеру" арендованного форварда
Португальский гранд досрочно вернул "Шахтеру" арендованного форварда Просмотров: 216
Ястремская легко вышла во второй круг Australian Open
Ястремская легко вышла во второй круг Australian Open Просмотров: 90
"Реал" официально подписал 18-летнего вундеркинда за 30 млн евро
"Реал" официально подписал 18-летнего вундеркинда за 30 млн евро Просмотров: 711
Игрок "Милана" забил красивый мяч на глазах у Шевченко
Игрок "Милана" забил красивый мяч на глазах у Шевченко
 Просмотров: 684
Больше всего комментируют
5
Цена "мира": в Луганской области россияне убили Александра Слободанюка
4
"С разным оттенком слабости" - политолог об Украине за Порошенко и Зеленского
3
Пристайко будет просить помощи из-за российских обстрелов
3
Делами против Порошенко власть отвлекает внимание - Герасимов
2
это были две ракеты Tor-M1: Иран обнародовал отчет по авиакатастрофе
Голосов: 65
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua