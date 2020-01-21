"Аталанта" Малиновского сенсационно проиграла аутсайдеру Серии А

Руслан Малиновский не смог помочь "Аталанте" избежать поражения. Фото: из открытых источников

В заключительном матче 20-го тура "Аталанта" украинца Руслана Малиновского дома неожиданно уступила СПАЛу - 1:2.

"Аталанта" вышла вперед на 16-й минуте встречи усилиями Йосипа Иличича.

Гости отыгрались после перерыва - гол на счету Андреа Петаньи. Однако СПАЛ не остановился на достигнутом и вырвал три очка. Решающим стал удар Маттео Валоти на 60-й минуте.

Украинский полузащитник Малиновский вышел на поле во втором тайме, сменив на 59-й минуте Алехандро Гомеса, однако ничем примечательным хавбек сборной Украины не отличился, пишет "Спортарена"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игрок "Милана" забил красивый мяч на глазах у Шевченко

"Аталанта" остается на пятой позиции в Серии А с 35 очками в активе. Следующий матч команда Малиновского проведет против "Торино".