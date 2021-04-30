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пятница, 30 апреля 2021 12:48

"Аталанта" и "Ювентус" сыграют со зрителями

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&quot;Аталанта&quot; и &quot;Ювентус&quot; сыграют со зрителями
В матче чемпионата единственный мяч в ворота "Ювентуса" забил украинец Руслан Малиновский. Фото: Reuters

Президент итальянской Серии А Паоло Даль Пино подтвердил, что на финальный матч Кубка Италии между "Аталантой" и "Ювентусом" будут допущены зрители.

"Мы благодарны правительству за то, что они одобрили нашу просьбу вернуть болельщиков на трибуны в финале Кубка Италии. Это знак возвращения к нормальной жизни, который нам всем необходим. Мы уверены, что сможем пускать зрителей на стадионы в последних турах Серии А", — приводит слова Даль Пино Football Italia.

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Матч "Аталанта" — "Ювентус" состоится 19 мая на стадионе "Мапей" в городе Реджо-нель-Эмилия. На пути к решающей встрече бергамаски победили "Кальяри" - 3:1, "Лацио" - 3:2, "Наполи" - 0:0, 3:1. Туринцы прошли "Дженоа" - 3:2, СПАЛ - 4:0, "Интер" - 2:1, 0:0. За "Аталанту" играют украинцы Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

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