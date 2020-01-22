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среда, 22 января 2020 13:05

Ястремскую обвинили в неспортивном поведении во время матча с Возняцки

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Ястремскую обвинили в неспортивном поведении во время матча с Возняцки
Каролин Возняцки известна как любительница шуток

Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки упрекнула украинку Даяну Ястремскую в неспортивном поведении в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Каролина выиграла первый сет со счётом 7:5, а при счёте 5:4 в её пользу во втором Даяна вызвала на корт врача, что не понравилось датчанке.

"Очевидно, она старалась сломать ритм моей игры. При счёте 5:4 с ней всё было в порядке. Она прекрасно бегала. Такой трюк она уже проделывала раньше. Я знала, что так и будет, но старалась сохранять концентрацию.

У меня был матчбол, у меня были шансы, но я их не использовала. В некоторых моментах она сыграла здорово, в некоторых я действовала слишком пассивно. Но я просто играла сосредоточенно и сражалась до конца. В итоге при счёте 6:5 я сумела взять гейм. Это принесло огромное облегчение", — цитирует Возняцки FOX Sports Australian.

Тренер Даяны Ястремской Саша Баин возмутился домыслами Каролин Возняцки.

"Просто, чтобы заткнуть некоторых и закончить этот бесполезный разговор. У Даяны уже несколько дней проблемы с ногой. Но вы же все врачи и тренеры и знаете обо всем лучше, чем она или ее команда".

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Ранее Возняцки объявила, что нынешний Australian Open — последний турнир в её карьере.

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