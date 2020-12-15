Ястремская заболела коронавирусом

Даяна Ястремская проходит подготовку к сезону в Дубае. Фото: Инстаграм Дайаны Ястремской.

2-я ракетка Украины Даяна Ястремская заболела коронавирусjv.

Ястремская подхватила Covid-19 во время подготовки к сезону в Дубае.

"Прилетела в Дубай с хорошим настроением, на 2 дня раньше, чем моя команда, и знаете что? Когда я прилетала, все было хорошо, результат на Covid-19 был отрицательный, и через 2 дня я заболела.

Я сразу же пошла на самоизоляцию, и даже не успела встретить тренеров! Симптомы были странные, чувствовала себя действительно плохо. После определенных тестов, я медленно начну входить в тренировочный процесс.

Хочу поблагодарить своих врачей из Украины, которые меня вели. Хочу сказать спасибо своей команде за поддержку, помощь, что были рядом со мной. Ребята, будьте осторожны", - написала Ястремская в Instagram.

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Прошлый сезон Даяна Ястремская завершила на 29-м месте в мировом рейтинге. Украинка не выиграла ни одного трофея в сезоне-2020.