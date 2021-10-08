Ястремская вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Даяна Ястремская пропустила первую часть сезона. Фото: REUTERS

Третья ракетка Украины 21-летняя Даяна Ястремская вышла во второй раунд турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

В первом круге украинка одержала победу над Эльзой Жакмен из Франции - 6:2, 6:4.

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За 1,5 ч. на корте Ястремская реализовала шесть брейкпоинтов из десяти, проиграв три гейма на своей подаче.

Первая партия прошла при полном преимуществе украинки. Второй сет был в борьбе, но Ястремская благодаря высшему классу праздновала победу.

В следующем раунде Ястремская сыграет против испанки Паулы Бадосы, которая матч первого круга пропускала. Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе сыграют еще две украинском: Элина Свитолина встретится с Терезой Мартинцовой из Чехии, Марта Костюк - с румынкой Симоной Халеп.