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пятница, 08 октября 2021 09:30

Ястремская вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

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Ястремская вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
Даяна Ястремская пропустила первую часть сезона. Фото: REUTERS

Третья ракетка Украины 21-летняя Даяна Ястремская вышла во второй раунд турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

В первом круге украинка одержала победу над Эльзой Жакмен из Франции - 6:2, 6:4.

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За 1,5 ч. на корте Ястремская реализовала шесть брейкпоинтов из десяти, проиграв три гейма на своей подаче.

Первая партия прошла при полном преимуществе украинки. Второй сет был в борьбе, но Ястремская благодаря высшему классу праздновала победу.

В следующем раунде Ястремская сыграет против испанки Паулы Бадосы, которая матч первого круга пропускала.

Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе сыграют еще две украинском: Элина Свитолина встретится с Терезой Мартинцовой из Чехии, Марта Костюк - с румынкой Симоной Халеп.

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