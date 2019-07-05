Ястремская вышла в 1/8 Уимблдона

Даяна Ястремская вслед за Элиной Свитолиной вышла в 1/8 Уимблдона

Даяна Ястремская вышла в 1/8 финала Уимблдона, одержав уверенную победу над швейцарской теннисисткой Викторией Голубич.

Матч длился час и 36 мин. Ястремская начала поединок не совсем удачно. 19-летняя украинка в первом сете трижды проиграла на своей подаче и уступала по геймам 2:5, однако затем сумела отыграться и в невероятном стиле победно завершила партию.

Второй сет Ястремская провела гораздо убедительнее и практически не оставила сопернице шансов.

WTA. Уимблдон. 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) — Виктория Голубич (Швейцария) 2:0 (7:5, 6:3)

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Даяна на дебютном для себя Уимблдоне пробилась уже в 1/8 финале, где встретится с китаянкой Чжан Шуай, победившей Каролин Возняцки.