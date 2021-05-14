Ястремская утверждала, что допинг попал в его организм после секса

Вторая ракетка Украины 20-летняя Даяна Ястемська объяснила положительный тест на допинг интимной близостью.
Стали известны подробности дела Ястремский, которая была временно отстранена от соревнований после положительного результата допинг-теста, сообщает Spiegel.
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На первом слушании спортивный арбитражный суд (CAS) Ястремская заявила, что метаболиты местеролона попали в ее организм после полового контакта с бывшим бойфрендом.
Однако молодой человек опроверг слова теннисистки, после чего отец Ястремский попросил его взять вину на себя. Ему пришлось сдать анализ крови и написать заявление для трибунала Международной теннисной федерации (ITF). После чего у него потребовали сдать на анализ волос, на что экс-бойфренд ответил отказом и перестал сотрудничать со стороной защиты Ястремской
24 ноября 2020 в пробе Даяны Ястремской были обнаружены метаболиты запрещенного вещества - местеролона.
Если суд ITF найдет подтверждение клеветы Ястремский в сторону бывшего парня, к ней будут применены дополнительные санкции. Суд по делу украинской теннисистки запланирован на вторую половину мая.
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