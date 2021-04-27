Ястремской отказали в отмене дисквалификации

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Просмотров: 81
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
Просмотров: 369
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Просмотров: 306
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
Просмотров: 1440
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Просмотров: 378
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Просмотров: 1917
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Просмотров: 774
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 441
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 1287
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 2826
Фото
Все фото
6
6
26
21
24
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Видео
Все видео
Костюк обыграла россиянку на турнире в Мадриде
Костюк обыграла россиянку на турнире в Мадриде
Лобановский уничтожил Португалию
Лобановский уничтожил Португалию
"Милан" потерпел разгромное поражение и вылетел из зоны Лиги чемпионов
"Милан" потерпел разгромное поражение и вылетел из зоны Лиги чемпионов
Как "Челси" победил "Реал"
Как "Челси" победил "Реал"
"Барселона" стала лидером чемпионата Испании по потерянным очкам
"Барселона" стала лидером чемпионата Испании по потерянным очкам
Интервью
1/5
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Просмотров: 306
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
Просмотров: 1449
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 441
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 306
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 729
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 1035
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
вторник, 27 апреля 2021 18:09

Ястремской отказали в отмене дисквалификации

  Комментировать
Ястремской отказали в отмене дисквалификации
Даяна Ястремская не провела в 2021 году ни одного матча. Фото: REUTERS / Hannah Mckay

Независимый суд ITF отказал украинской теннисистке 20-летней Даяне Ястремской в отмене дисквалификации.

Это уже второй отказ Ястремской. Ранее ей отказали в Спортивном арбитражном суде, сообщает Sport.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Костюк обыграла россиянку на турнире в Мадриде

7 января 2021 года вторая ракетка Украины была дисквалифицирована по подозрению в употреблении допинга, однако окончательного решения по срокам наказания еще нет и теннисистка хотела, чтобы ее допустили к турнирам до вынесения финального вердикта.

Даяна остается дисквалифицированной на неопределенное время и вынуждена ждать решения ITF по срокам дисквалификации.

Даяна Ястремская не определяет употребление допинга и хочет обжаловать свою дисквалификацию. В 2021 году она не была допущенной ни к одному турниру. В мировом рейтинге украинка занимает 31-е место.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ястремской отказали в отмене дисквалификации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
апреля

Лобановский уничтожил Португалию

Самое читаемое
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
9
 Просмотров: 16866
Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором
Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором Просмотров: 5679
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
21
 Просмотров: 5463
Кем оказался киллер, который расстрелял мужчину на глазах у ребенка
Кем оказался киллер, который расстрелял мужчину на глазах у ребенка
3
 Просмотров: 5382
&quot;Тревожный сигнал&quot; - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского
"Тревожный сигнал" - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского 1 Просмотров: 4689
Спорт
Пирло в шаге от отставки из "Ювентуса"
Пирло в шаге от отставки из "Ювентуса" Просмотров: 27
"Легия" отказалась покупать Шабанова в "Динамо"
"Легия" отказалась покупать Шабанова в "Динамо" Просмотров: 72
Костюк обыграла россиянку на турнире в Мадриде
Костюк обыграла россиянку на турнире в Мадриде
 Просмотров: 99
Буффона сватают в "Динамо"
Буффона сватают в "Динамо" Просмотров: 333
Луческу назвал лучшего игрока современности
Луческу назвал лучшего игрока современности Просмотров: 369
Больше всего комментируют
5
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
3
Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах
3
В Украине вводят годовой тариф на газ: цена снова выросла
3
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
2
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
Голосов: 500
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть