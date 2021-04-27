Ястремской отказали в отмене дисквалификации

Даяна Ястремская не провела в 2021 году ни одного матча. Фото: REUTERS / Hannah Mckay

Независимый суд ITF отказал украинской теннисистке 20-летней Даяне Ястремской в отмене дисквалификации.

Это уже второй отказ Ястремской. Ранее ей отказали в Спортивном арбитражном суде, сообщает Sport.ua.

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7 января 2021 года вторая ракетка Украины была дисквалифицирована по подозрению в употреблении допинга, однако окончательного решения по срокам наказания еще нет и теннисистка хотела, чтобы ее допустили к турнирам до вынесения финального вердикта.

Даяна остается дисквалифицированной на неопределенное время и вынуждена ждать решения ITF по срокам дисквалификации.

Даяна Ястремская не определяет употребление допинга и хочет обжаловать свою дисквалификацию. В 2021 году она не была допущенной ни к одному турниру. В мировом рейтинге украинка занимает 31-е место.