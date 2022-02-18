Ястремская уступила в четвертьфинале турнира WTA в Дубае

Украинская теннисистка Даяна Ястремская. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay

Даяна Ястремская завершила выступление на турнире WTA в Объединенных Арабских Эмиратах.

В четвертьфинале украинская теннисистка уступила чешке Маркете Вондроушовой - 5:7, 4:6, пишет "Большой теннис Украины".

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В первом сете украинская теннисистка вела со счётом 5:2 с брейком, но в следующем гейме она не смогла реализовать сетбол на подаче соперницы.

На старте второго сета Ястремская и Вондроушова обменялись брейками. Выйдя вперёд со счетом 4:3, украинка взяла медицинский тайм-аут.

После возобновления игры чешка смогла защитить свою подачу и выиграла ещё два гейма, завершив встречу с первого же матчбола.

Теннисистки впервые встретились в рамках WTA-тура. Предыдущие два очных матча они провели на турнирах ITF (1-1).

Это был первый четвертьфинал для Даяны с октября прошлого года, когда она сыграла на этой же стадии в Курмайёре. В пятницу у украинки запланирован первый матч в квалификации турнира WTA1000 в Дохе, где ей предоставили wild card.