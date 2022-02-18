Ястремская уступила в четвертьфинале турнира WTA в Дубае

Даяна Ястремская завершила выступление на турнире WTA в Объединенных Арабских Эмиратах.
В четвертьфинале украинская теннисистка уступила чешке Маркете Вондроушовой - 5:7, 4:6, пишет "Большой теннис Украины".
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В первом сете украинская теннисистка вела со счётом 5:2 с брейком, но в следующем гейме она не смогла реализовать сетбол на подаче соперницы.
На старте второго сета Ястремская и Вондроушова обменялись брейками. Выйдя вперёд со счетом 4:3, украинка взяла медицинский тайм-аут.
После возобновления игры чешка смогла защитить свою подачу и выиграла ещё два гейма, завершив встречу с первого же матчбола.
Теннисистки впервые встретились в рамках WTA-тура. Предыдущие два очных матча они провели на турнирах ITF (1-1).
Это был первый четвертьфинал для Даяны с октября прошлого года, когда она сыграла на этой же стадии в Курмайёре.
В пятницу у украинки запланирован первый матч в квалификации турнира WTA1000 в Дохе, где ей предоставили wild card.
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