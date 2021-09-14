Ястремская снялась с турнира в Словении

Даяна Ястремская пропустила первую часть сезона. Фото: REUTERS

Вторая ракетка Украины 21-летняя Даяна Ястремская снялась с турнира в словенском Портороже.

В первом круге украинка отказалась от матча из-за проблем со спиной против итальянки Жасмин Паолини.

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В первом сете Ястремская вела 5:2, однако в итоге уступила. А во втором сете снялась после медицинской паузы.

Первую часть сезона Даяна Ястремская пропустила, потому что была под подозрением в употреблении допинга, но смогла доказать свою правоту. В мировом рейтинге Ястремская занимает 46-е место.