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понедельник, 13 января 2020 10:31

Ястремская с победы начала турнир в Аделаиде

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Ястремская с победы начала турнир в Аделаиде
Даяна Ястремская одержала первую победу в сезоне. Фото: рейтер

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом раунде турнира WTA в австралийской Аделаиде обыграла Тимею Бабоша из Венгрии.

Ястремскому понадобилось она час и 17 минут для победы, которую она получила в двух сетах со счетом 7: 5, 6: 3.

Победа над Бабоша стала для Ястремской первой в сезоне, ранее она проиграла Бертенс на турнире в Брисбене, сообщает "Спортарена".

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Во втором раунде Даяна Ястремская встретится с победительницей пары Анжелик Кербер из Германии и китаянки Ван Цян.

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