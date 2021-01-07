Ястремская прокомментировала положительный тест на допинг

Даяна Ястремская отстранена от соревнований. фото REUTERS

Украинская теннисистка 20-летняя Даяна Ястремская прокомментировала обвинения в употреблении запрещенного препарата.

Даяна не признает своей вины и будет бороться за свою репутацию.

"Несколько дней назад я получила известие от ITF, что я сдала положительный тест на наличие метаболита местеролона 24-го ноября 2020 года.

Я твердо заявляю, что никогда не употребляли препараты, улучшающие работоспособность, или любые запрещенные вещества.

Я поражена и шокирована, тем более, что за две недели до этого теста - 9 ноября 2020 года - я сдала отрицательный тест на турнире WTA в Линце. После этого турнира, последнего в году, я перестала тренироваться, чтобы отдохнуть перед стартом нового сезона.

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Очень низкая концентрация метаболита местеролона была обнаружена в моей мочи. Учитывая очень низкую концентрацию и отрицательный тест двумя неделями ранее, я получила научную мысль о том, что запрещенным препаратом мог быть загрязнен состав чего-то другого. Также я получила информацию, что этот препарат используется как лекарство для мужчин. Женщины редко используют его из-за негативных побочных эффектов.

Учитывая конфиденциальность рассмотрения, вы понимаете, что сейчас я не могу поделиться дополнительной информацией. Но я продолжаю работать вместе со своей командой, и я настроена сделать все, чтобы очистить свое имя ", - написала Ястремская в твиттер.

В текущем рейтинге мировых теннисисток Даяна Ястремская занимает 29-е место.