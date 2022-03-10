Ястремская проиграла в первом круге турнира в США

Даяна Ястремская неудачно выступила в США. Фото:Iinstagram/dayana_yastremskay

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вылетела из турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

В первом круге соревнований в США украинка проиграла Каролин Гарсии из Франции –4:6, 7:6, 5:7.

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Это была третья встреча теннисисток, первые две выиграла Ястремская. Все три партии прошли в борьбе. Украинцы не хватило свежести, чтобы победить соперников

В следующем раунде Гарсия сыграет против Эммы Радукану из Великобритании. В мировом рейтинге Ястремска занимает 104-е место.