Ястремская проиграла первый матч нового сезона

Даяна Ястремская пропустила первую часть прошлого сезона. Фото: REUTERS

Четвертая ракетка Украины 21-летняя Даяна Ястремская неудачно приступила к сезону-2022.

В первом круге турнира Melbourne Summer украинка проиграла представительницы Нидерландов Лесли Керкхов – 2:6, 2:6.

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Соперницы провели на корте один час. Ястремская реализовала один брейкпоинт из пяти, а на своей подаче проиграла пять геймов.

Для теннисисток это был первый очный поединок. Для украинки это третье поражение подряд: в конце сезона-2021 Ястремская дважды уступила Жасмин Паолине.

Всего на турнирах в Мельбурне выступят пять украинок. Кроме Ястремской и Снгиур – Леся Цуренко, Март Костюк и Ангелина Калинина. В мировом рейтинге Ястремска занимает 99 место. Первую половину прошлого сезона Даяна пропустила из-за дисквалификации. Ястремскую подозревали в употреблении допинга, но ей удалось доказать свою правоту и разрешение играть в Туре.