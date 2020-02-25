Ястремская победила чемпионку Australian Open в Катаре

Даяна Ястремся на турнире в Дохе переиграла 5-ю ракетку мира. Фото: рейтер

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила Софию Кенин в 1/16 финала на турнире WTA в Дохе (Катар) - 6: 3, 7: 6.

В первой партии Даяна только один раз сумела взять подачу соперницы, но этого хватило для победы. Свои гейма Даяна играла уверенно, лишь дважды позволив подойти американцы к брейк-пойнтов, пишет "Спортарена"

Во втором сете Ятремская неожиданно уступила свою подачу, но быстро вернулась в игру. Однако, выйдя вперед, Даяна не смогла с первого раза подать на матч, и партия перешла в тай-брейк. Украинка отлично провела решающие розыгрыши, и выиграла матч.

София Кенин победила на первом Шлеме сезона. Выиграв Открытый чемпионат Австралии в январе 2020 года.

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В следующем круге Даяна Ястремская встретится с победителем матча Томлянович - Гарбинье Мугуруса.