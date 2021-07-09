Ястремская одержала первую победу после возвращения в теннис

Вторая ракетка Украины 21-летняя Даяна Ястремская выиграла матч второго круга на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге.
Ястремская победила представительницу Польши Магдалену Фрех - 7:6, 6:1
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Украинка выиграла первую партию на тай-брейке, а затем уверенно победила во втором сете.
Это был первый матч для Ястремской в сезоне. Ее подозревали в употреблении допинга и отстранили от соревнований, но украинцы удалось доказать свою невиновность.
9 июля в четвертьфинале Ястремская будет играть против Сары Эррани из Италии.
В мировом рейтинге Даяна занимает 38-ю позицию.
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