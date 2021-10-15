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пятница, 15 октября 2021 09:49

Ястремская и Цуренко сыграют на Кубке Кремля

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Ястремская и Цуренко сыграют на Кубке Кремля
Даяна Ястремская пропустила первую часть сезона. Фото: REUTERS

Три украинские теннисистки заявились на Кубок Кремля в Москве.

Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко выступят в квалификации турнира, чтобы пробиться в основную сетку соревнований, сообщает "24 канал".

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Если кто-то из теннисисток из основной сетки снимется с соревнований, то Ястремская автоматически пробьется в основную сетку, потому что она находится на первом месте в альтернативном списке.

Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Марта Костюк не будут играть в Москве. Свитолина заявилась на турнир в испанском Тенерифе.

Турнир в России пройдет с 18 по 24 октября. Действующей победительницей соревнований является швейцарка Бенчич.

Для трех украинок это не первое участие в Кубке Кремля. Ястремская выступала в Москве в 2017 и 2019 годах, Калинина - в 2015, 2017 и 2019. А Цуренко соревновалась на Кубке Кремля семь раз - с 2012 по 2018 годы. Ее лучший результат - выход в полуфинал в 2015-м.

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