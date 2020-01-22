Ястремская драматически проиграла во втором круге открытого чемпионата Австралии

Накануне откытого чемпионата Австралии Даяна Ястремская играла в финале турнира в Аделаиде, где проиграла первой ракетке мра Эшли Барти

Вторая "ракетка" Украины Даяна Ястремская не смогла пробиться в третий круг первого в сезоне турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.

В матче второго раунда Australian Open посеяна под 23-м номером Ястремская уступила экс-первой "ракетке" мира Каролин Возняцки из Дании - 5:7, 5:7,

Теннисистки провели на корте 2:00, сообщает Укринформ.

По ходу первого сета Ястремская уверенно вела в счете (5:1), однако затем проиграла шесть геймов подряд. Со старта второй партии украинка также лидировала (3:0), но в итоге сохранить отрыв не сумела.

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Ястремская продолжит выступление в Мельбурне в парном разряде. В первом круге Даяна и венгерка Фанни Штоллар сыграют с восьмыми "ракетками" турнира чешкой Кветой Пешке и Деми Схюрс из Голландии. Открытый чемпионат Австралии продлится до 2 февраля.