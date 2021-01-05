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вторник, 05 января 2021 14:18

Ассистент Луческу разорвал контракт с "Динамо"

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Ассистент Луческу разорвал контракт с &quot;Динамо&quot;
Диего Лонго и Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Ассистент главного тренера "Динамо" Диего Лонго разорвал контракт с "Динамо".

Итальянский специалист покинул Украину по семейным обстоятельствам.

"Я разорвал контракт с "Динамо". У меня было еще 2,5 года контракта с клубом. Понимаете, моя жена и дети все это время находились в Италии, а я 24 часа в сутки 7 дней в неделю проводил на базе.

Конечно, я сначала говорил с Мирчей Луческу. Я сказал, что не смогу больше продолжать, не видя семью. Он понял мою ситуацию. Был расстроен, но сказал "окей". Мне сложно было работать. Я был сильный и старался постоянно работать, чтобы добиться хороших результатов эти полгода", - сказал Лонго в комментарии Football.ua.

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Диего Лонго присоединился к "Динамо" в июле 2021-го. Он отвечал за физическую готовность игроков. Ранее работал с сыном Луческу Разваном.

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