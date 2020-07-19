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воскресенье, 19 июля 2020 08:51

Артета обыграл Гвардиолу на пути в финал

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Артета обыграл Гвардиолу на пути в финал
Обамеянг оформил дубль / фото REUTERS

В полуфинале Кубка Англии "Арсенал" нанес поражение "Манчестер Сити" (2:0).

Лондонцы в рекордный 21-й раз сыграют в финале турнира – 13 раз команда побеждала, 7 раз проигрывала.

Второй полуфинал состоится завтра. По его итогам соперником "Арсенала" в матче за трофей станет либо "Манчестер Юнайтед", либо "Челси".

Стоит отметить, что повторить рекорд "Арсенала" может "Манчестер Юнайтед".

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В своей истории "пушкари" не проигрывали в финале своим потенциальным соперникам – победили "Челси" в 2002-м и 2017 году, а также "Манчестер Юнайтед" в 1979-м и 2005 году.

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Дата
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