Артета обыграл Гвардиолу на пути в финал

Обамеянг оформил дубль / фото REUTERS

В полуфинале Кубка Англии "Арсенал" нанес поражение "Манчестер Сити" (2:0).

Лондонцы в рекордный 21-й раз сыграют в финале турнира – 13 раз команда побеждала, 7 раз проигрывала.

Второй полуфинал состоится завтра. По его итогам соперником "Арсенала" в матче за трофей станет либо "Манчестер Юнайтед", либо "Челси".

Стоит отметить, что повторить рекорд "Арсенала" может "Манчестер Юнайтед".

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В своей истории "пушкари" не проигрывали в финале своим потенциальным соперникам – победили "Челси" в 2002-м и 2017 году, а также "Манчестер Юнайтед" в 1979-м и 2005 году.