"Арсенал" выиграл Суперкубок Англии

"Арсенал" выиграл первый трофей в новом сезоне. Фото Рейтер

"Арсенал" и "Ливерпуль" сегодня официально вступили в новый сезон. Команды на пустынном "Уэмбли" разыгрывали Суперкубок Англии. Ван Дейк отправил мяч в сетку уже на 7-й минуте, но его гол после подачи со стандарта не был засчитан ввиду офсайда. Впрочем, счет все же вскоре был открыт, но другой командой - Обамеянг на левом фланге получил мяч от Сака, чуть сместился вправо и отправил мяч в дальний угол по дуге. Получилось идеально - 1:0!

Чтобы отыграться, "Ливерпулю" понадобилось свыше полтора тайма и удачная замена. Минамино хорошо вступил в игру, подыграл Салаху на 71-й минуте, удачно подобрал отскок после рикошета и не оставил шансов Мартинесу - 1:1. В оставшееся время команды больше не забивали, так что сразу перешли к серии пенальти - без всяких овертаймов. Сообщает "Террикон".

Послематчевые 11-метровые точно били все футболисты, кроме одного - Брюстера, которого Клопп специально выпустил на последних секундах под "лотерею". Увы, Брюстер попал в перекладину, а у "Арсенала" последний удар пошел забивать Обамеянг - и не подвел. 5:4 по пенальти, и Артета берет второй трофей с "Арсеналом".

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Минувший чемпионат "Ливерпуль" выиграл, а "Арсенал" финишировал на 8 месте.